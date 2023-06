Une start-up belge investit 800.000 euros dans la recherche sur le cannabis médical

"Nous voulons augmenter l'efficacité des cannabinoïdes", développe le fondateur Jonathan Blondiau, qui souhaite également explorer des cannabinoïdes tels que CBC et CBL, en plus du CBD bien connu. CBX Medical existe depuis quelques années. L'année dernière, la société a vendu pour un quart de million d'euros de produits à base de cannabis de qualité via des pharmaciens. Il s'agit de huit produits à base de cannabinoïde, la particule active du cannabis. Ils sont administrés aux personnes souffrant, entre autres, de douleurs musculaires, de crises d'épilepsie ou de troubles anxieux. L'entreprise a pu compléter une subvention de 573.000 euros reçue du gouvernement wallon pour en arriver à un montant total de 800.000 euros. Il sera utilisé par l'ULB pour de la recherche scientifique, qui s'étalera sur quatre années. Elle devrait déboucher, dans une dizaine d'années, sur de nouveaux médicaments à base de cannabinoïdes. (Belga)