Assises Liège - Shqiprim Avdyli est coupable du meurtre de son épouse

Les faits s'étaient déroulés le 10 janvier 2019 à Herstal. Fatlinda Bungu, l'épouse de l'accusé, avait été retrouvée morte. Son décès était survenu par asphyxie. Shqiprim Avdyli avait prétendu l'avoir retrouvée dans cet état à son retour dans l'habitation qu'ils occupaient rue des Cerisiers à Herstal. Shqiprim Avdyli évoquait un possible suicide par ingestion médicamenteuse. Des médicaments avaient été retrouvés dans la gorge de la victime lors d'une tentative de réanimation par les services de secours, mais les analyses médicales et l'autopsie avaient révélé une absence d'intoxication médicamenteuse et un décès survenu par asphyxie. Le médecin légiste avait évoqué une suffocation causée par l'apposition des mains sur la bouche et le nez. Shqiprim Avdyli avait nié les faits. Ses avocats soutenaient que les faits auraient pu être commis par le frère de l'accusé, après une agression sexuelle et une dispute. Les jurés de la cour d'assises de Liège ont déclaré Shqiprim Avdyli coupable de meurtre. Dans la motivation de leur décision, ils ont tenu compte des disputes qui s'étaient produites dans le couple et la dégradation de leur entente, notamment après la découverte par Fatlinda Bungu d'importances dépenses réalisées par Shqiprim Avdyli. Ils ont aussi tenu compte d'importantes contradictions dans les explications de l'accusé au sujet de son emploi du temps, du fait que le scénario qu'il présentait est impossible et de la présence de traces génétiques. Les débats sur la peine auront lieu jeudi. (Belga)