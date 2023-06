Audiences radio: Nostalgie toujours en tête, Radio Contact prend la 2e place à Vivacité

Quatrième radio la plus écoutée, Bel RTL grimpe d'une place, avec une part de marché d'11,3%, devant Classic 21 (RTBF) qui fait, elle, un mouvement inverse (9,8%). La Première (RTBF - 6,3%), NRJ (5,4%), Tipik (RTBF - 3,8%), Fun Radio (1,5%) et Musiq3 (RTBF - 1,47%) sont les autres radios figurant dans le top 10. À noter encore que LN Radio, anciennement DH Radio, atteint 0,75% de part de marché. Il s'agit d'un léger recul par rapport à la vague de mesures de la période septembre-décembre 2022 (0,8%). Nostalgie trône en tête du classement depuis mai 2018, se félicite NGroup, auquel appartiennent également NRJ et Cherie FM. Chaque jour, 514.504 auditeurs écoutent cette radio en moyenne 2h30. De son côté, la RTBF se dit "leader", avec près d'1,265 million d'auditeurs par jour pour ses différentes stations. A l'exception de Vivacité (-0,9%), toutes les radios engrangent davantage d'auditeurs hebdomadaires, pointe le service public. Enfin, sur la cible commerciale des 18-54 ans, Radio Contact conforte son leadership à 19,7% de parts de marché (+9%), soit quasiment un auditeur sur cinq, commente RTL Belgium. Bel RTL, l'autre radio du groupe, remonte, elle, sur la 3ème marche du podium sur cette cible (10,1% de parts de marché) et gagne trois places, avec une progression de 29% par rapport à la dernière vague. (Belga)