Bourse de Bruxelles - Barco a rejoint Aedifica en tête des baisses

En progrès le matin après l'annonce d'une autorisation de l'administration américaine, le poids-lourd arGEN-X (358,10) avait viré de 0,86% à la baisse, rejoignant Galapagos (36,87) et UCB (84,10) qui perdaient 2,77 et 0,76% alors que Solvay (100,15) regagnait 0,51%. AB InBev (51,68) était négative de 0,62% tandis que KBC (63,40) et Ageas (36,80) s'appréciaient de 0,09 et 0,38%, la dernière hausse revenant à Aperam (31,93) avec un mieux de 0,13%. Cofinimmo (71,10) et WDP (25,40) valaient 2,74 et 2,16% de moins que la veille tandis que Proximus (6,93) et Sofina (191,30) reculaient de 1,87 et 1,03%. VGP (87,70) et Immobel (38,00) abandonnaient par ailleurs 2,5 et 2,9% alors que Iep Invest (5,35) rebondissait de 4,9%, Euronav (14,80) s'appréciant de 2,2% tandis que Azelis (20,34) et Orange Belgium (13,82) étaient négatives de 3,7 et 2,4%. DMS Imaging (0,0175) et Oxurion (0,0025) rebondissaient enfin de 9,4 et 4,2%, Nyxoah (7,28) gagnant 4% alors que Mithra (2,32) et Biocartis (0,369) étaient négatives de 3,5 et 3,4%, MDxHealth (0,32) chutant de 6,7%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0940 USD, contre 1,0930 dans la matinée et 1,0900 la veille. Le lingot se négociait autour de 56.680 euros, en recul de 250 euros. (Belga)