Challenger d'Ilkley - David Goffin éliminé au deuxième tour

Le Liégeois, 124e mondial, s'est incliné en trois sets 6-1, 6-7 (1/7), 6-4 face au Chinois Juncheng Shang, 162e mondial et issu des qualifications, après 2 heures et 2 minutes de jeu. David Goffin avait lancé sa saison sur gazon la semaine dernière au tournoi de Rosmalen, où il s'était extrait des qualifications avant de s'incliner sur un double 7-5 au premier tour face au Kazakh Alexander Bublik. Mercredi, le N.1 belge avait reçu une invitation pour le tableau final de Wimbledon et ne disputera donc pas les qualifications qui débutent le lundi 26 juin. le tirage au sort du tableau final est prévu le 30 juin, le tournoi devant débuter le 3 juillet. L'année dernière, Goffin avait atteint les quarts de finale à Wimbledon, égalant son meilleur résultat en Grand Chelem. Zizou Bergs (ATP 182) ne conservera pas son titre à Ilkley, lui qui a été éliminé au deuxième tour mardi. (Belga)