Championnat de Belgique de cyclisme - Julie De Wilde vise le podium dans le chrono: "Pas encore ma meilleure forme"

"Ce n'est pas encore ce que j'en attendais après ma chute, mais ça va progressivement dans la bonne direction", a analysé De Wilde mercredi. "Je ne suis pas encore au meilleur de ma forme, mais je ne peux pas non plus me plaindre. Pour être honnête, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à faire face à Lotte Kopecky. Elle est encore une fois hors catégorie cette année. Quand on voit tout ce qu'elle a déjà gagné cette saison, notamment le Circuit Het Nieuwsblad, la Nokere Koerse, le Tour des Flandres et à Travers le Hageland, on en sait déjà assez. Si je veux vraiment rivaliser avec Lotte, je dois être en super forme et ce n'est pas le cas en ce moment. L'année dernière, j'ai terminé sixième, à 1:40 de Lotte. Ce n'était pas très bon. L'ambition à Herzele est beaucoup plus élevée. Le podium est ambitieux, mais c'est un objectif pour moi. Je pense que c'est un objectif raisonnable De Wilde s'élancera à 14h48. Seules Febe Jooris et Lotte Kopecky partiront après elle. (Belga)