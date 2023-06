Championnats nationaux - Jos van Emden champion des Pays-Bas de CLM, Joshua Tarling sacré en Grande-Bretagne

Jos van Emden, 38 ans, est sacré pour la 3e fois après 2010 et 2019. Au palmarès, il succède à Bauke Mollema (Trek-Segafredo) qui s'est classé 5e cette année. En Grande-Bretagne, c'est le jeune Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), 19 ans, qui a été sacré à Croft. Il s'est imposé en 48:50 sur un tracé de 41,1 km devant Fred Wright (Bahrain Victorious), 2e à 1:03, et Connor Swift (Ineos Grenadiers), 3e à 1:10. Joshua Tarling succède au palmarès à Ethan Hayter, sacré en 2021 et 2022 mais absent cette année. Au Kazakhstan, le titre est revenu à Alexey Lutsenko (Astana), sacré pour la 3e fois après 2015 et 2019. (Belga)