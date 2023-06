Conflit israélo-palestinien - Violences en Cisjordanie: localité attaquée par des Israéliens, un Palestinien tué

Quelque 200 Israéliens ont pénétré dans l'après-midi dans la localité de Turmusayya, mis le feu à des terrains agricoles et à des dizaines de voitures, endommageant également des habitations, a rapporté à l'AFP un habitant, Awad Abou Samra. "Les colons ont tiré sur nous et lorsque la police et l'armée sont arrivées, elles ont tiré des balles en caoutchouc et des grenades de gaz lacrymogène", a-t-il déclaré, tandis que des journalistes de l'AFP sur place ont vu des maisons incendiées et des blessés évacués par ambulance. Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté ces déclarations dans l'immédiat. Le ministère de la Santé palestinien a fait état d'un mort, touché par une balle à la poitrine. Le ministère avait auparavant indiqué que trois personnes avaient été hospitalisées pour des blessures par balles en raison de "l'agression des colons et de l'armée d'occupation à Turmusayya". Ces violences interviennent peu de temps après les funérailles à Shilo, colonie israélienne jouxtant Turmusayya, d'un Israélien de 17 ans, tué mardi lors d'une attaque fatale à quatre Israéliens près d'une autre colonie juive, Eli. Les deux assaillants palestiniens ont été abattus, l'un sur les lieux de l'attaque, l'autre après avoir pris la fuite. A la suite de l'attaque, le gouvernement israélien a décidé mercredi d'accélérer un projet de construction de nouveaux logements à Eli. Les violences à Turmusayya font suite à d'autres perpétrées mardi soir par une centaine de colons un peu plus au nord, à Huwara près de Naplouse, mais aussi à al-Lubban al-Sharqiya, près d'Eli, et à Beit Furik (nord). (Belga)