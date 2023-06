Criminalité pharmaceutique en hausse: 2.138 colis postaux bloqués en 2022, selon l'AFMPS

La criminalité pharmaceutique représente un réel danger pour la santé publique en raison d'un sous-dosage, d'un surdosage, d'une contamination par des bactéries et des champignons dangereux ou encore de pathologies sous-jacentes lors de l'utilisation de médicaments pour les troubles de l'érection. "On constate que l'unité spéciale d'enquête de l'AFMPS, qui lutte contre les pratiques pharmaceutiques illégales, travaille depuis quelques années plus fréquemment sur des dossiers d'enquête de grande envergure. Cela indique une aggravation de cette problématique", a expliqué Bart Ceyssens, de l'unité spéciale d'enquête. En 2022, l'AFMPS a compté 521 dossiers d'enquête relatifs aux médicaments illégaux clôturés, 22 enquêtes sur des produits de santé illégaux effectuées, 186 dossiers d'assistance à la police et aux parquets et 2.138 colis postaux bloqués provenant de l'extérieur de l'Espace économique européen vers un destinataire belge. "Quelque 70 % de l'ensemble des médicaments saisis sont des médicaments liés au style de vie: stimulants érectiles, dopants, médicaments amaigrissants, somnifères, antidépresseurs et stimulants cognitifs tels que la rilatine", a conclu M. Ceyssens. Par ailleurs, de nouvelles initiatives ont été lancées pour lutter contre la pénurie de médicaments. À l'échelle européenne, les experts de la cellule Indisponibilités collaborent notamment à la création d'une liste de médicaments essentiels. "En Belgique, nous voulons également établir une liste semblable et assortir les médicaments figurant sur cette liste limitée de certaines obligations ou de certains avantages afin de mieux garantir la future disponibilité de ces produits", a précisé l'AFMPS. (Belga)