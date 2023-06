Début du retrait des forces de l'Union africaine en Somalie

Des soldats somaliens ont pris le relais de forces de l'Atmis sur une base de l'État de Hirshabelle, dans le centre du pays, poursuit le communiqué. La Somalie, l'un des pays les plus pauvres de la planète, fait face depuis plus de 15 ans à une insurrection des islamistes radicaux shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui souhaitent instaurer la loi islamique. Pour contrer cette insurrection, l'Union africaine a déployé en 2007 une force composée de 20.000 militaires, policiers et civils venus d'Ouganda, du Burundi, de Djibouti, d'Éthiopie et du Kenya, baptisée Amisom. L'Atmis a ensuite pris le relais de l'Amisom en avril 2022, avec pour objectif de céder l'entière responsabilité de la sécurité du pays aux forces somaliennes fin 2024. Dans un rapport au Conseil de sécurité de l'ONU en février, le secrétaire général, Antonio Guterres, a affirmé que 2022 avait été l'année la plus meurtrière pour les civils en Somalie depuis 2017, en grande partie à cause des attaques des shebab. (Belga)