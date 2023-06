Des bombardiers américains en Suède pour des exercices militaires

Le 19 juin, deux bombardiers stratégiques B-1B Lancers se sont posés à l'aéroport de Luleå-Kallax, dans le nord du pays. "Nous sommes en train d'effectuer un exercice conjoint" mobilisant des forces aériennes et terrestres, a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'armée de l'air, Louise Levin, sans en préciser la durée. "En ces temps incertains et dans la perspective d'une adhésion à l'Otan, des partenaires solides sont essentiels", a relevé le ministère de la Défense dans un communiqué, saluant un "événement historique". Si elle a depuis juin 2022 le statut d'"invité", la Suède doit encore voir son adhésion ratifiée par deux des 31 membres de l'Alliance atlantique, la Turquie et la Hongrie. Début juin, la Suède s'est dite prête à accueillir des bases temporaires de l'alliance sur son sol avant même son entrée effective dans l'Otan. "Le gouvernement a décidé que les forces armées suédoises pourraient mener des préparatifs avec l'Otan et des pays de l'Otan pour permettre de futures opérations communes", avait écrit le Premier ministre Ulf Kristersson dans une tribune commune avec son ministre de la Défense Pål Jonson. (Belga)