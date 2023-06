Deux militaires canadiens retrouvés morts après un crash d'hélicoptère

"Malheureusement, je peux confirmer que les deux membres des Forces armées canadiennes portés disparus ont été retrouvés sans vie par les équipes de recherche", a déclaré Anita Anand lors d'une conférence de presse. Le CH-147F Chinook transportant quatre membres du 450e Escadron tactique d'hélicoptères s'est écrasé tôt mardi matin dans la rivière des Outaouais, près de la garnison de Petawawa (Ontario), au cours d'un vol d'entraînement. Les deux autres membres d'équipage ont rapidement été retrouvés et hospitalisés. Ils sont depuis sortis après avoir été soignés pour des blessures mineures. Peu de détails sur les circonstances de l'accident ont été communiqués, et l'identité des membres d'équipage décédés n'a toujours pas été révélée. "Il s'agissait d'un entraînement de nuit normal et régulier", a précisé le général de division Sylvain Ménard. Une cinquantaine de membres des forces armées canadiennes, avec l'aide des équipes de plongée de la police et des pompiers, ont mené des recherches sur la berge et dans la rivière Outaouais. Selon l'Aviation royale canadienne, le CH-147F Chinook est un hélicoptère polyvalent qui sert à transporter de l'équipement et du personnel destinés aux opérations au pays et à l'étranger. Ce modèle a été utilisé lors d'inondations et d'incendies au Canada, ainsi qu'au Mali pour soutenir une mission de sécurité de l'ONU. (Belga)