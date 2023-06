Egypte: le canal de Suez enregistre des recettes records de 8,6 milliards d'euros

Cela représente une "hausse de 35%" par rapport aux 6,4 milliards d'euros enregistrés l'année fiscale précédente (juillet-juin), a indiqué mercredi durant une conférence de presse le président de l'Autorité du canal de Suez (SCA), Oussama Rabie. Cette augmentation s'explique par une hausse du trafic à la faveur d'un nouveau tronçon creusé en 2014 et 2015, qui facilite désormais le croisement des convois et diminue le temps de transit des navires. Cet aménagement est le premier des "mégaprojets" du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, qui ont englouti une bonne part des finances du pays ces dernières années. L'Egypte augmente chaque année les taxes et autres frais de passage imposés aux navires empruntant cette voie qui relie la mer Rouge et la mer Méditerranée et par laquelle transite environ 10% du commerce maritime mondial. Le canal de Suez représente une source précieuse de devises pour l'Egypte, en proie à une grave crise économique. Selon l'agence Moody's, le pays est l'un des cinq qui risque le plus de ne pas rembourser sa dette extérieure. Le Caire a obtenu en décembre son quatrième prêt du Fonds monétaire international (FMI) depuis 2017, mais les trois milliards de dollars qui lui seront versés sur environ quatre ans pèsent peu, le seul service de la dette pour 2022-2023 s'élevant à 42 milliards de dollars. En contrepartie de ces aides financières, le pays a dévalué sa monnaie de près de 50%. (Belga)