Euro U21 2023 - La Belgique avec Debast, Openda et le capitaine De Ketelaere d'entrée de jeu

Les trois joueurs, qui ont disputé le Mondial au Qatar avec les Diables Rouges en décembre dernier, ont été laissés à disposition des espoirs pour cet Euro U21, qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Maarten Vandevoordt prendra place dans le but. Devant lui, le quatuor défensif sera formé par, de droite à gauche, Louis Patris, Koni De Winter, Debast et Maxim De Cuyper. Mandela Keita, Eliot Matazo et Nicolas Raskin composeront l'entrejeu à trois. En attaque, Yorbe Vertessen accompagnera Openda et De Ketelaere. Les Pays-Bas alignent deux joueurs du championnat de Belgique, le gardien Bart Verbruggen et Jurgen Ekkelenkamp, placé en soutien de l'attaquant de pointe Brian Brobbey. L'ancien Anderlechtois Joshua Zirkzee commencera sur le banc. Les Jong Oranje évolueront aussi avec Devyne Rensch, Jean-Paul Van Hecke et Micky van de Ven en défense. Le capitaine Quinten Timber occupera le flanc droit, Quilindschy Hartman arpentera le flanc gauche. Ryan Gravenberch et Kenneth Taylor animeront l'entrejeu. Crysencio Summerville jouera aux côté d'Ekkelenkamp derrière Brobbey. La rencontre, qui commencera à 18h heure belge, sera arbitrée par l'Azerbaïdjanais Aliyar Aghayev. (Belga)