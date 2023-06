Euro U21 2023 - La Géorgie surprend le Portugal dans le groupe des Diablotins

Privée de Khvicha Kvaratskhelia, la star de Naples ayant renoncé à sa convocation, la Géorgie a compté sur Giorgi Mamardashvili, le gardien titulaire de Valence, qui est resté sur le banc. La Seleçao a dû renoncer à Fábio Vieira, le milieu d'Arsenal blessé. Les deux équipes évoluent dans un registre différent et cela a directement été confirmé sur le terrain avec des Portugais meilleurs joueurs et des Géorgiens supérieurs sur le plan physique. S'ils ont pris la possession du ballon à leur compte (68% en première période), les Lusitaniens n'ont pas dessiné de mouvements marquants et n'ont cadré qu'un seul tir par Afonso Sousa (43e) Ils n'étaient pas non plus très réactifs derrière où le défenseur central Tomás Araújo (Benfica) s'est laissé déborder par Giorgi Gagua, qui appartient à Alaves (38e, 1-0). Et sur un corner de Georgiy Tsitaishvil (Lech Poznan), Saba Sazonov (Dynamo Moscou) a doublé l'écart de la tête (45e+1, 2-0). Après la pause, les Portugais ont repris leur domination, notamment sur l'impulsion des nouveaux venus Henrique Araújo (Watford) et Francisco Conceição (Ajax). Malgré cette amélioration, la Seleçao éprouvait toujours du mal à passer le bloc encore plus bas adverse. L'exclusion de Tomas Araujo (76e) ne lui a pas facilité la tâche. C'est donc en tant que leader que la Géorgie affrontera la Belgique samedi à 18 heures, les Belges ayant partagé l'enjeu face aux Pays-Bas (0-0). (Belga)