Europa League - Quatre matches de suspension contre José Mourinho pour avoir insulté un arbitre

Après une rencontre particulièrement tendue et qui s'est finie aux tirs aux buts (1-1 a.p., 4-1 t.a.b.), une vidéo tournée dans le parking du stade de Budapest avait montré le technicien portugais lançant à plusieurs reprises à l'arbitre principal, l'Anglais Anthony Taylor, "p... de honte, c'est une p... de honte". Taylor avait distribué 13 cartons jaunes, dont 7 à des joueurs romains, et plus de 25 minutes d'arrêts de jeu ont été disputées en incluant ceux de la prolongation. Selon l'organisation anglaise d'arbitres PGMOL, Anthony Taylor et sa famille ont par ailleurs été "harcelés et insultés" par des supporters de Rome à l'aéroport, des faits non pris en compte par l'UEFA, dont la compétence s'arrête aux limites du stade. (Belga)