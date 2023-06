Hockey Pro League - Les Red Panthers battent à nouveau la Nouvelle-Zélande et sont assurées du top 5

Déjà victorieuses 7-0 des Kiwis dimanche, les joueuses de Raoul Ehren terminent leur 1re série de 4 matchs à la Wilrijkseplein par 2 succès sur la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'un partage et un revers contre l'Australie. Elles clôtureront leur campagne de Pro League avec 4 dernières rencontres, la semaine prochaine et toujours à Anvers, contre l'Espagne (2x) et les Pays-Bas (2x). Sans Michelle Struijck, légèrement blessée à la cheville après le partage de lundi avec l'Australie (1-1), la Belgique a très bien entamé les 2 premiers quart-temps pour mener 2-0 au repos face aux Black Sticks. Un penalty-corner (PC) obtenu après 20 secondes de jeu a d'abord permis à Stephanie Vanden Borre d'ouvrir le score d'un sleep en hauteur (1e). Pour son 7e but en 10 sélections, Emily White a ensuite doublé l'avance dans la 1re minute du 2e quart (16e) trompant d'une déviation la gardienne adverse Grace O'Hanlon. Vanessa Blockmans a touché le poteau sur le 6e PC belge en seconde période. Passant à 11 joueuses de champ, les Néo-Zélandaises ont redonné du suspense en fin de rencontre, sauvant l'honneur sur un rebond récupéré par Tayla White (56e), mais sans réussir dans les minutes suivantes à égaliser. Au classement, les Red Panthers comptent 24 points en 12 rencontres. La tête de la compétition est provisoirement occupée par l'Argentine (32 pts), devant Australie (31), mais avec le maximum de 16 matchs joués. Les Pays-Bas (28 pts en 10 matches) sont 3e, devant la Belgique. Derrière elle, seule l'Allemagne (5e) pourrait encore la rattraper. (Belga)