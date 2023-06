Immeuble effondré à Paris: bilan révisé à 24 blessés, dont quatre graves

Par rapport au précédent bilan, "3 personnes en urgence absolue ont été reclassées (en urgence relative, ndlr). Pour une majorité de ces blessés, il s'agit de victimes collatérales, blessées par l'effet de souffle et les diverses projections. Les recherches se poursuivent", ajoute la PP. Deux personnes sont recherchées dans les décombres. Deux immeubles en proie aux flammes se sont effondrés mercredi en plein coeur de Paris, où des témoins ont évoqué une explosion. L'origine de l'événement n'a pour l'heure pas été déterminée, selon les autorités. L'intervention de 230 pompiers a permis de circonscrire l'incendie en fin de journée et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour blessures involontaires. Plusieurs témoins, interrogés par l'AFP, ont dit avoir entendu une "grosse explosion" aux environs de 16h50 dans une large partie du Ve arrondissement. La maire du Ve arrondissement, Florence Berthout, a elle aussi fait état d'une "explosion énorme" et indiqué que le principal immeuble touché, situé sur la grande artère de la rue Saint-Jacques, était une école de mode privée attenant à un ancien hôpital militaire. Il s'agirait de l'immeuble abritant la Paris American Academy, fondée en 1965, selon le secrétaire général de l'enseignement catholique. Les pompiers ont "empêché la propagation de l'incendie à deux immeubles mitoyens qui ont été sérieusement déstabilisés par l'explosion" et "ont été évacués", a déclaré le préfet de police Laurent Nuñez. (Belga)