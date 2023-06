Intempéries - Risque de débordements et ruissellements d'eau lors des importantes précipitations jeudi

L'Institut royal météorologique prévoit en effet des précipitations très abondantes sur une période d'environ 24h dans la moitié est ou sud-est du pays, entre jeudi 08h00 et vendredi 02h00. Un avertissement de niveau orange a d'ailleurs été émis pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, avec des cumuls attendus en 24h entre 70 et 80 l/m², rappelle le SPW. Pour les provinces du Hainaut et du Brabant wallon, l'avertissement est de niveau jaune, avec des cumuls attendus pouvant aller jusqu'à 50 l/m². Vu ces prévisions, une cellule d'expertise "pluies et orages" du SPW s'est réunie à plusieurs reprises ces dernières 24h afin d'estimer les risques d'inondations éventuels. Vu les quantités de pluie annoncées, des débordements sont en effet à attendre sur certains cours d'eau non navigables du sud du sillon Sambre-et-Meuse. Pour les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, les cumuls attendus pourraient engendrer une augmentation rapide et importante des débits avec un risque élevé de débordement sur les têtes de bassins qui seront atteints par les précipitations orageuses. Les seuils de préalerte pourraient être atteints sur la Semois, Chiers, Lesse, Lhomme, Viroin, affluents de Meuse et de la Sambre, Amblève, Our, Vesdre, et Ourthe, en fonction de la localisation des précipitations les plus intenses. Il n'y a, par contre, pas de risque de débordement sur les voies naviguées. "Les capacités d'infiltration des sols étant inférieures aux quantités de précipitations annoncées, il est impératif de prendre ses précautions face au risque de ruissellement qui sera généralisé et pourra être intense sur les axes de concentration naturels et les voiries", insiste le SPW. (Belga)