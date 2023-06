Invasion de l'Ukraine - Zelensky souhaite que l'Ukraine devienne fournisseur d'hydrogène pour l'Europe

"L'Ukraine peut devenir et deviendra l'un des principaux fournisseurs d'énergie électrique respectueuse de l'environnement et d'hydrogène vert pour l'Europe", a assuré M. Zelensky dans un message vidéo diffusé lors d'une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Londres. Entre-temps, la guerre dure depuis près de 16 mois. "À mon avis, il n'y a pas d'alternative à la transition verte de l'économie", a ajouté M. Zelensky. "L'agression russe a prouvé que la transition verte est l'une des conditions les plus importantes pour la sécurité." La transition vers l'énergie propre est décrite dans le "Green Deal" européen. L'objectif est de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. (Belga)