Jeux Européens - Artuur Peters et Bram Sikkens en finale du K2 500m, début des Lions en 3x3, jeudi

A la Cracovia Arena, les Lions 3x3 disputeront leurs deux premiers matches de la phase de groupe jeudi après-midi. Dennis Donkor, Thibaut Vervoort, Caspar Augustijnen et Bryan De Valck rencontreront d'abord la Slovénie (14h20) puis la Lettonie (16h35). Vendredi (16h35), ils joueront un dernier match dans la poule C contre l'Espagne. Les deux premiers rejoindront les quarts de finale. En natation artistique, Renaud Barral et Lisa Ingenito défendent l'honneur belge le matin en programme technique sur le site de compétition d'Oswiecim. Samedi, ils seront encore en action dans lea programme libre. En padel, Helena Wyckaert et An-Sophie Mestach disputent leur deuxième tour (huitième de finale) en double dames. Maxime Deloyer et Bram Coene font de même chez les hommes, tout comme Jérôme Peeters et François Azzola. Au programme également, le premier tour (huitième de finale) du double mixte, avec les duos Wyckaert/Coene et Azzola/Cuypers. (Belga)