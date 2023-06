Jeux Européens - Broekx et Peters assurées de la finale du K2 500m: "Contentes de ce repos supplémentaire"

"Nous avons eu de bonnes sensations aujourd'hui. Nous sommes très heureuses de nous être qualifiées directement pour la finale. Cela signifie que nous ne devons nous employer qu'une seule fois aujourd'hui", a déclaré Broekx. "Nous pouvons maintenant récupérer plus longtemps et c'est toujours une bonne nouvelle", ajoute Peters. En ce qui concerne leurs attentes en finale, elles restent prudentes. "Nous voulons faire notre meilleure course et nous verrons ensuite où nous en sommes", déclare Peters. La sensation dans leur série était "bonne", mais en même temps elles soulignent qu'il y a "certainement encore de la place pour une progression". Peters, 28 ans, et Broekx, 31 ans, ont déjà remporté deux médailles de bronze aux Championnats du monde (en 2021 et 2022) et ont également obtenu l'argent (2022) et le bronze (2018) aux Championnats d'Europe. Lors de ces Jeux Européens, les courses de sprint en canoë-kayak servent aussi de Championnats d'Europe. (Belga)