Jeux Européens - Maxime Deloyer et Bram Coene accèdent au 2e tour du tournoi de padel

Les Belges ont gagné 6-3 et 6-0 en 54 minutes. Coene a remplacé en dernière minute Clément Geens, blessé aux abdominaux. Jérôme Peeters et François Azzola (N.8) auront les Néerlandais Menno Nolten et Robin Sietsma face à eux un peu plus tard au premier tour. Chez les dames, Helena Wyckaert et An-Sophie Mestach ont aisément assuré leur place au 2e tour, 6-1 et 6-1 en 49 minutes, au détriment des Allemandes Kristina Maria Clement et Corina Scholten. Dorien Cuypers et Elyne Boeykens seront opposées dans la journée aux Néerlandaises Stephanie Weterings et Marcella Koek. (Belga)