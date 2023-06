Jeux Européens - Un Team Belgium réduit participera à la cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture débutera à 20h30. La Belgique sera le septième pays à entrer dans le stade Henryk Reyman de Cracovie vers 21h45. Les porte-drapeaux belges seront Kevin Borlée et Camille Laus. Les capitaines des Tornados et des Cheetahs sont également les deux seuls des 43 membres de la délégation d'athlétisme à participer à cette cérémonie d'ouverture. En outre, il y aura les archers (Jarno De Smedt, Sarah Prieels et Charlotte Destrooper), la grimpeuse d'escalade sportive (Lucie Delcoigne), les pongistes (Margo Degraef, Natalie Marchetti, Adrien Rassenfosse et Cédric Nuytinck) et les joueuses et joueurs de padel (Bram Coene, François Azzola, Maxime Deloyer, Jérôme Peeters, Elyne Boeykens, Dorien Cuypers, An-Sophie Mestach et Helena Wyckaert). Le Team Belgium compte 138 athlètes en Pologne, mais bon nombre d'entre eux ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture, car le programme sportif est prioritaire et les athlètes qui disputent leurs compétitions dans les villes satellites (très éloignées de Cracovie) restent sur leurs sites de compétition. En outre, un certain nombre d'athlètes ne se sont pas encore arrivés en Pologne. (Belga)