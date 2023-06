Jupiler Pro League - Fergal Harkin: "Carl Hoefkens est l'entraîneur dont nous avions besoin"

Après avoir reçu plus de 70 candidatures pour succéder au Norvégien Ronny Deila parti au Club Bruges, le patron sportif du Standard a opté pour l'ancien entraîneur du... Club Bruges. "Dès notre première rencontre, j'ai eu le feeling qu'il serait le bon coach pour nous avec sa passion, son expérience et le football qu'il veut développer. Carl a la même énergie que nous et il est l'entraîneur dont nous avions besoin. J'ai évidemment été impressionné par ce qu'il a réalisé à Bruges, surtout en Ligue des Champions. Je suis enchanté qu'il ait choisi le Standard." Après l'arrivée d'Hoefkens, Harkin va désormais s'atteler à construire une équipe compétitive pour permettre au Standard d'atteindre son objectif: les Playoffs 1. "Nous sommes déjà actifs avec deux renforts (le Nord-Irlandais Isaac Price et l'Australien Aiden O'Neill, ndlr) et d'autres vont arriver prochainement. Nous travaillons également pour rapatrier les joueurs qui étaient en prêt la saison dernière. L'objectif est de se qualifier pour les Playoffs 1 pour nous battre pour ce que nous voulons atteindre. Ce ne sera pas facile car il y aura de la concurrence avec des clubs qui ont plus de moyens que nous. Mais je suis convaincu que nous pouvons bâtir une équipe qui va lutter avec les meilleurs", a conclu Harkin. (Belga)