Jupiler Pro League - Le calendrier 2023-2024 dévoilé ce jeudi à l'Atomium

Le format des deux divisions masculines majeures évolue. La Jupiler Pro League (JPL) retrouve 16 équipes, après trois saisons à 18 équipes. À l'issue de la phase classique longue de 30 journées, les six premiers (et non plus les quatre premiers) disputeront des Champions' play-offs pour le titre et les places européennes. Les clubs classés de 7 à 12 seront engagés dans les Europe play-offs. Le vainqueur jouera un match de barrage (un seul match) chez le 4e des Champions' play-offs avec comme enjeu le dernier ticket européen. Les points seront toujours divisés par deux pour aborder ces deux tours finaux. Les quatre derniers clubs classés, de 13 à 16, joueront les Relegation play-offs sans division des points par deux. Les deux derniers seront envoyés en Challenger Pro League. Le vainqueur se maintient et le deuxième jouera un barrage supplémentaire pour tenter de se maintenir. La Challenger Pro League (CPL) comprendra cette saison 16 et non plus 12 équipes. Les deux premiers monteront directement en Jupiler Pro league et le 3e classé (à l'issue des Promotion play-offs à élimination directe entre les clubs classés de 3 à 6) jouera un barrage (aller-retour) contre le 14e (2e des Relegation Play-offs) de la JPL pour une place dans l'élite. Les deux derniers descendent vers le football amateur. Les quatre équipes U23 ne peuvent être promues en JPL, ni jouer les play-offs de la CPL. (Belga)