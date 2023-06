La justice autorise la reprise de Liberty Steel

Il s'agit d'un revirement de situation par rapport à un précédent jugement du tribunal de l'entreprise de Liège qui avait rejeté les offres faites par trois candidats pour reprendre tout ou une partie des activités de Liberty Steel, précise le journal. Parmi les candidats, ArcelorMittal et l'italien Marcegaglia (en consortium avec NLMK) proposaient de reprendre une partie des activités du groupe sidérurgique. Seul Liberty Galati, la filiale roumaine de Liberty Steel, avait fait offre pour la totalité des activités, assurant la reprise de l'ensemble des travailleurs. Liberty Steel, entreprise spécialisée dans la métallurgie et la sidérurgie, emploie plus de 600 personnes. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)