La Loterie nationale met 3 millions sur la table pour lutter contre la pauvreté infantile

Ce nouvel appel est "tout à fait en ligne avec les valeurs de la Loterie nationale", qui réinvestit tous ses profits "dans de bonnes causes", s'est réjoui Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie nationale. D'une même voix, les ministres Van Peteghem et Lalieux ont souligné l'importance de ce thème pour "briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté", alors qu'un enfant sur cinq en Belgique est à risque de précarité. "S'il y a des enfants pauvres, c'est parce qu'ils vivent dans des familles pauvres, il faut miser sur les enfants, la jeunesse, c'est notre avenir à tous", rappelle Karine Lalieux. En temps normal, la Loterie nationale organise un appel à projets par an, doté d'un budget d'1,5 million d'euros. Celui-ci bénéficie d'une partie du financement non-utilisé lors de la pandémie. C'était déjà le cas du dernier, sur le thème du développement durable, clôturé en mai et dont l'analyse des candidatures est toujours en cours. Avant lui, un appel à projets contre la pauvreté infantile, axé notamment sur les familles monoparentales, avait permis de soutenir 124 acteurs de terrain. Concrètement, toutes les associations non commerciales actives dans le secteur depuis au moins un an peuvent postuler, directement sur le site de la Loterie nationale. Les projets pourront être financés à hauteur de 25.000 euros, pourvu que ce budget ne dépasse pas 80% du financement nécessaire total. (Belga)