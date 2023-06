Le chantier du quartier de la gare de Charleroi a bien progressé

Entamé voici plus d'un an, l'aménagement des quais a fortement progressé. Ils ont été rabaissés, redessinés et mieux "connectés" à la gare avec entre autres tout un travail déjà visible sur le relief du sol. Cette partie du chantier devrait se terminer d'ici à la fin de l'année. L'aménagement de l'esplanade a également avancé. Sa nouvelle configuration apparait désormais avec une place pour différents types de mobilité, une requalification du parcours du métro et une nouvelle gare des bus. Cette partie du chantier devrait arriver à son terme fin de l'année également. Les travaux liés au masterplan Charleroi-Central ont commencé également. Ils sont à leur moitié pour ce qui concerne les travaux de génie civil du futur couloir-sous voies. L'ensemble de cette partie du chantier s'échelonnera jusqu'en 2025. Pris dans son ensemble, le chantier se chiffre à près de 50 millions d'euros. (Belga)