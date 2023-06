Le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, se retire

"C'est le bon moment pour partir", a-t-il déclaré, après 12 ans au gouvernement. "J'ai le sentiment d'avoir accompli ce qui est possible. J'ai tout donné." Il ne faut jamais sous-estimer les temps institutionnels, a-t-il complété. Interrogé sur les multiples "affaires" qui ont émaillé la fin de cette législature, Alain Berset a affirmé que celles-ci n'avaient joué "aucun rôle" dans sa décision. "Cela ne m'a jamais impressionné". La dernière en date, soit les fuites supposées du Département de l'intérieur à destination de l'éditeur de presse Ringier sur des décisions du Conseil fédéral durant la crise du coronavirus, est celle qui a le plus marqué les esprits. Alain Berset réfute toutefois avoir ressenti de pression après l'ouverture d'une enquête par les commissions de gestion du Parlement. Le Conseil fédéral en Suisse est le gouvernement collégial de la Confédération qui compte sept ministres. Les sièges de l'exécutif fédéral se partagent entre les principaux partis. La fonction de président de la Confédération est un poste tournant d'un an et les Conseillers fédéraux la cumulent avec leur ministère. C'est l'actuelle ministre de la Défense et des sports, Viola Amherd, qui remplacera Alain Berset pour 2024. (Belga)