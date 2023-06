Le restaurant péruvien "Central" sacré meilleur restaurant au monde par 50 Best

Le restaurant de Lima, succède au danois "Geranium", a été récompensé pour sa cuisine célébrant "la diversité des ingrédients" ainsi que "l'histoire et les traditions" du Pérou, selon les 50 Best, qui organisaient cette année leur remise des prix à Valence, en Espagne. La deuxième place de cette édition 2023 est occupée par le restaurant de Barcelone "Disfrutar". Ce dernier précède dans ce classement établi par le magazine britannique "Restaurant" deux autres tables espagnoles: l'établissement madrilène "Diverxo" (3e) et le basque Asador Etxebarri (4e). "The Jane" (39e), à Anvers, est le seul restaurant belge de ce top 50 dans lequel ne figure plus l'établissement triplement étoilé "Hof van Cleve". Quatre restaurants français figurent cette année dans le classement, contre trois l'an dernier: "Table" de Bruno Verjus, nouvel entrant (10e rang), "Septime" de Bertrand Grébaud (24e), "Plénitude" d'Arnaud Donckele (36e) et "La Grenouillère" d'Alexandre Gauthier (48e). Le classement "50 Best" est décerné depuis 2002 par 1.080 "experts indépendants" (chefs, journalistes spécialisés, propriétaires de restaurants...) qui notent leurs expériences sous l'égide du magazine "Restaurant", du groupe de presse William Reed. Répartis dans 27 régions du monde, à raison de 40 électeurs pour chacune d'entre elles, ces jurés peuvent voter pour 10 restaurants, dont au moins trois hors de leur région. La légitimité de ce classement, parrainé par plusieurs marques, est régulièrement contestée, notamment par des chefs français, qui l'accusent de complaisance et d'opacité. En réaction, ses détracteurs - français, mais aussi japonais et américains - ont lancé en 2015 "La liste", classement de 1.000 tables à travers le monde. (Belga)