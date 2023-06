Les Belges plutôt satisfaits de leur situation financière

L'enquête a été réalisée sur la base d'un échantillon de 5.000 personnes âgées de 16 à 74 ans. Dans le détail, la part des citoyens qui mentionnent une augmentation des revenus par rapport à 12 mois plus tôt a augmenté. Elle est ainsi passée de 21,4% au 4e trimestre 2022 à 36,9% au 1er trimestre 2023, en raison principalement de l'indexation des salaires (82,7% des cas au 1er trimestre 2023, contre 76,6% des cas au 4e trimestre 2022). Par ailleurs, les sentiments de bonheur et de solitude des Belges sont restés relativement stables tout au long des mesures trimestrielles entre 2021 et 2023. Si 8,7% des Belges disent avoir éprouvé un sentiment de "solitude", 65.5% des citoyens se sont déclarés "heureux". (Belga)