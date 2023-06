L'inflation coriace au Royaume-Uni, stagne à 8,7% en mai

Ce chiffre rend une hausse de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre quasi certaine pour jeudi, quand elle annoncera sa nouvelle décision de politique monétaire, malgré la crise du coût de la vie et une économie anémique. Les analystes attendaient un repli modeste à 8,4% en moyenne. "Les prix des voyages aériens, des divertissements et biens ou services culturels, et ceux des voitures d'occasion ont été les plus gros facteurs" de résistance de l'inflation, par exemple les concerts ou les jeux vidéo, détaille l'ONS. Et ce, malgré un recul des tarifs des carburants, et un très léger ralentissement de la hausse des prix alimentaires, qui reste à des niveaux historiquement très élevés à 18,4% pour mai sur un an. "Nous savons combien l'inflation élevée fait du mal aux familles et aux entreprises à travers le pays", persistant à promettre de "diviser par deux" l'inflation cette année, a commenté le ministre des Finances Jeremy Hunt dans un communiqué. Par ailleurs, La dette nationale britannique a dépassé 100% du produit intérieur brut (PIB) pour la première fois depuis 1961, selon les chiffres de l'office britannique des statistiques. Elle a atteint, précisément, 2.600 milliards de livres à la fin du mois de mai, soit 100,1 % du PIB britannique. (Belga)