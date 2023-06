Lufthansa vend son gestionnaire de voyages d'affaires pour 450 millions d'euros

Airplus, installée à Neu-Isenburg, près de Francfort, organise depuis un point central les paiements pour le transport aérien, la location de véhicules, les frais d'hôtel et de restaurant des salariés d'entreprises lors de leurs déplacements professionnels. L'entreprise comptait l'an dernier 53.000 entreprises clientes dans le monde. Lufthansa a mené plusieurs opérations de taille ces trois derniers mois, attestant qu'elle veut se recentrer sur le transport de voyageurs: la vente du groupe d'avitaillement LSG en avril à la société d'investissement Aurelius et plus récemment sur une participation dans la compagnie italienne ITA Airways, à la suite d'un accord avec l'Etat italien. La vente d'AirPlus "est la prochaine étape majeure dans la stratégie du groupe Lufthansa de se concentrer sur son cœur de métier", déclare Remco Steenbergen, directeur financier de Lufthansa, dans un communiqué. En 2022 Airplus a réduit sa perte opérationnelle à 74 millions d'euros, après 150 millions d'euros en 2021, selon les données du groupe. La cession devrait être finalisée au premier semestre 2024, sous réserve des approbations reçues de diverses autorités de régulation. (Belga)