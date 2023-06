Météo - L'IRM met en garde contre des précipitations très abondantes jeudi

"Jeudi, des précipitations très abondantes sur une période d'environ 24 heures (probablement moins) sont prévues dans la moitié est ou sud-est du pays", indique l'avertissement de l'IRM. Il pourrait tomber jusqu'à 60 l/m2 en 24 heures dans la province du Limbourg (mais jusqu'à 90 l/m2 dans les Fourons), et jusqu'à 80 l/m2 dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. "Très localement, un scénario donne des valeurs de 100 à 115 l/m3", ajoute l'institut météorologique, ce qui risque d'entraîner un passage en code rouge. "La probabilité n'est pas très élevée, mais on ne peut pas l'exclure", souligne David Dehenauw, météorologue de l'IRM, Il n'y a toutefois actuellement aucune raison de craindre des inondations. "Nous présentons un modèle pessimiste ainsi qu'un modèle réaliste, mais le scénario de base pour ces zones reste actuellement en orange." Les provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Hainaut et du Brabant wallon, ainsi que la Région bruxelloise, sont, elles, en code jaune. L'IRM s'attend à ce qu'il tombe jusqu'à 50 l/m2 en 24 heures sur l'est et le sud-est de la province d'Anvers et sur l'est du Brabant flamand, et jusqu'à 70 l/m2 sur l'est du Hainaut. (Belga)