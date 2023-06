Météo - Un temps partagé entre soleil et ondées

Mercredi soir, davantage de nuages d'altitude dériveront depuis la France sous un temps sec. Un risque d'une ondée locale persistera néanmoins sur le sud-est. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera et des averses, qui pourront être localement intenses et orageuses, concerneront principalement la moitié sud-est du pays. Le minima oscilleront entre 13°C en Hautes Fagnes et 18°C dans le centre. Jeudi, un système frontal très actif en provenance de la France traversera la Belgique. L'est et le centre du pays devraient être les régions les plus concernées, avec des pluies parfois intenses et prolongées ainsi qu'une possibilité de développement de cellules orageuses isolées. Le risque d'importants cumuls de précipitations est donc significatif sur ces régions, souligne l'IRM. Toutefois, en ce qui concerne le nord-ouest du pays, les quantités de précipitations devraient être moins importantes. Les maxima seront compris entre 18 et 25°C. Jeudi soir, des averses localement intenses seront encore à prévoir du centre à l'est du pays. Par contre, le nord-ouest du territoire pourra compter sur un temps sec avec des éclaircies. Après minuit, le temps deviendra généralement sec partout avec là aussi graduellement de larges éclaircies. (Belga)