Musk rencontre Modi pour discuter des investissements en Inde

Narendra Modi "nous pousse à faire des investissements importants en Inde, ce que nous avons l'intention de faire", en essayant de "trouver le bon moment", a déclaré le milliardaire. New Delhi a ces dernières années déroulé le tapis rouge aux principaux investisseurs et entreprises mondiales, y compris les géants de la technologie comme Google et Apple. Depuis la pandémie de coronavirus, de nombreuses entreprises ont accru leur présence en Inde afin de tirer parti de son énorme marché intérieur et de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. Modi a salué une "grande réunion" avec Musk, organisée peu de temps après son arrivée à New York pour une visite d'État. "Nous avons eu des conversations à multiples facettes, sur des questions allant de l'énergie à la spiritualité", a-t-il tweeté mercredi, à la veille de son accueil par le président américain Joe Biden pour un dîner d'Etat. Elon Musk s'est de son côté déclaré un "fan" de Modi. Musk a cependant fait face aux questions des militants de la liberté d'expression au sujet de Twitter, qui aurait cédé aux demandes du gouvernement indien de retirer des poublications critiques. Les critiques accusent le gouvernement indien de reculs démocratiques, par la restriction de la liberté d'expression et le contrôle insuffisant des attaques contre les journalistes et les minorités. Twitter a déclaré l'an dernier que l'Inde se classait au quatrième rang mondial pour le nombre de demandes présentées par un gouvernement pour supprimer du contenu, derrière le Japon, la Russie et la Turquie. (Belga)