NBA - Victor Wembanyama attendu en N.1 de la draft, Toumani Camara porte les espoirs belges

À 19 ans, Wembanyama est le nouveau phénomène du basket mondial du haut de ses 2m24 en plus d'une envergure à 2m43. Des mensurations hors norme qui sont couplées à une mobilité d'un meneur et une capacité à étirer le jeu pour être une menace à trois points. Toutes des qualités qui devraient permettre au Français d'être sélectionné en tant que premier choix par les San Antonio Spurs, l'ancienne franchise de son illustre compatriote Tony Parker, jeudi. 'Wemby' deviendrait ainsi le deuxième européen à être sélectionné en tant que premier choix après l'Italien Andrea Bargnani en 2006. Côté belge, Toumani Camara sera le seul représentant noir-jaune-rouge dans cette cuvée 2023. Thijs De Ridder, le joueur d'Anvers, s'était lui aussi inscrit avant de retirer son nom. Après quatre années passées sur le circuit universitaire américain, deux à l'université de Géorgie et deux à l'université de Dayton, le Bruxellois de 23 ans a décidé de s'inscrire à la draft pour tenter de rejoindre la NBA. Initialement attendu en fin de second tour voire non-drafté, l'ailier de 2m03 a vu sa cote grimper ces dernières semaines après avoir effectué des entraînements avec de nombreuses équipes NBA dont Portland, Indiana, Charlotte, Atlanta, Golden State ou encore Boston. Désormais attendu au milieu du second tour, Camara pourrait devenir le deuxième belge drafté en NBA après Axel Hervelle en 2005 mais qui n'avait jamais fait le grand saut. Camara pourrait aussi devenir le deuxième Belge à jouer en NBA après Didier Mbenga. Double champion NBA avec les Lakers, Mbenga n'avait cependant pas été drafté. (Belga)