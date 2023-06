Près de 3,5 millions de boni pour les finances montoises en 2022

"De façon très synthétique, après la dernière adaptation budgétaire et en tenant compte de l'utilisation d'une partie du Plan Oxygène d'aide aux communes, soit 11 millions d'euros sur les 25 millions disponibles, la trajectoire comptable réalisée est meilleure que celle envisagée", ont expliqué les instances communales. Les chiffres indiquent qu'il y a eu moins de dépenses que prévu, notamment pour le personnel, le fonctionnement, les transferts, les dépenses de dettes, mais également moins de recettes, notamment de prestations, de transferts, de dividendes et de prélèvements. Le résultat budgétaire de l'exercice 2022 se clôture ainsi avec un bénéfice de 3.456.231,05 euros et le solde des exercices antérieurs, soit les recettes et dépenses d'avant 2022, est de 17.486,03 euros. Le résultat budgétaire global au 31 décembre 2022 est donc de 3.473.717,08 euros. Les instances montoises ont précisé que "ce boni a pu être dégagé sans toucher à la fiscalité, au volume du personnel communal et sans freiner les investissements." Le budget du CPS montois annonce quant à lui un boni d'un peu plus de 1,5 million d'euros. Les instances montoises entendent toutefois rester prudentes: "l'annonce récente de la baisse des dotations de la Région wallonne donne raison au Collège dans son approche prudente". (Belga)