Région bruxelloise - Le secteur hôtelier se dit préoccupé du départ du dernier grand salon international

Labelexpo Europe est une grande manifestation dédiée à l'étiquette et à l'impression d'emballages dans le monde. "Sa perte, après bien d'autres comme le SeaFood, met en évidence de manière flagrante l'urgence de rénover et d'agrandir l'infrastructure du Plateau du Heysel", a souligné l'association du secteur hôtelier, dans un communiqué adressé à l'agence Belga. Pour la Brussels Hotels Association, le projet NEO de réaménagement du plateau du Heysel qui prévoyait jusqu'il y a plusieurs mois notamment la construction d'un centre international de convention, doté notamment d'une salle de 5.000 places a bientôt dix ans, mais ne compte toujours rien à son actif hormis des frais et recours en tous genres. "L'absence d'une telle infrastructure constitue un obstacle rédhibitoire au développement économique et social de notre Région et met en péril la capacité de Bruxelles à attirer des événements d'envergure, essentiels pour la création d'emplois et le développement de l'industrie hôtelière, les restaurants, le commerce, etc", a-t-elle poursuivi. Aux yeux de la BHA, a minima, la rénovation de l'infrastructure existante du Plateau du Heysel renforcerait l'attractivité de Bruxelles en tant que destination de choix pour les congrès internationaux. La mise en œuvre d'un projet plus ambitieux en décuplerait les effets. Selon la BHA, plusieurs nouveaux hôtels ont récemment ouvert ou vont ouvrir à Bruxelles. Cela ne peut se poursuivre qu'en cas de développement des infrastructures indispensables à un tourisme qualitatif. La Brussels Hotels Association a enfin exhorté les autorités compétentes et les acteurs de l'industrie à agir pour faire de la rénovation de l'infrastructure de congrès une priorité absolue. (Belga)