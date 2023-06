Sécurité énergétique: la Berd et l'Ukraine mobilisent 600 millions d'euros

La Berd "a signé aujourd'hui (mercredi) trois protocoles d'accord avec le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal", avec à la clé 200 millions d'euros pour l'opérateur national Ukrenergo, la même somme pour la société gazière Naftogaz et une enveloppe identique pour le fournisseur d'énergie hydroélectrique Ukrhydroenergo, selon un communiqué. Cette annonce a eu lieu lors d'une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine qui réunit mercredi et jeudi à Londres plus de 60 pays, institutions internationales et secteur privé, lors de laquelle les alliés occidentaux de Kiev ont déjà promis d'augmenter leur aide financière à l'économie du pays. En première ligne après la destruction du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dniepr, Ukrhydroenergo bénéficiera de 50 millions d'euros de liquidités pour soutenir la solidité de l'entreprise et de 150 millions d'euros pour "réhabiliter deux centrales hydroélectriques proches de la centrale nucléaire de Zaporijjia", précise la Berd dans son communiqué. Le financement dédié à Ukrenergo s'ajoute quant à lui "à un total de 520 millions d'euros déjà fournis par la Berd depuis l'invasion russe". Le financement à Naftogaz aidera la compagnie gazière à reconstituer ses réserves stratégiques, après un soutien de 500 millions d'euros l'année dernière constitué d'un prêt de la Berd et du soutien de donateurs. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Berd s'est engagée à déployer 3 milliards d'euros en 2022 et 2023 dans le pays, dont 1,7 milliard l'ont été l'an dernier surtout dans le domaine de l'énergie et des transports. (Belga)