TC Namur - Remblaiement de la carrière de Biesmerée : 621.000 euros réclamés à six prévenus

On reproche aux protagonistes d'avoir, durant leurs mandats respectifs, permis de remblayer cet endroit avec des déchets inertes, transformant les lieux en centre d'enfouissement technique pour lequel aucune autorisation n'a été délivrée. Constituée partie civile, la Région wallonne estime qu'elle a subi un dommage en ne touchant pas les taxes qui auraient dû être payées en cas de traitement légal de ces déchets et réclame 69.000 euros. L'acquittement des 6 prévenus et de la commune de Mettet, également poursuivie, est sollicité. Parallèlement à la procédure pénale, un projet d'assainissement a été conçu par la société Sietrem, agréée par la Région wallonne. Il a été accepté par la commune de Mettet le 27 avril dernier et consistera en un assainissement et un embellissement du site qui devrait coûter 20.000 euros et dont le timing sera précisé dans le jugement à venir. Le chiffre de 15 millions d'euros avait été évoqué pour assainir le site, lorsque l'affaire a éclaté. Jugement le 6 septembre. (Belga)