VISITE D?ETAT NEERLANDAISE - La gestion de l'eau et des inondations au menu des couples royaux au château de Seneffe

Le thème de la gestion de l'eau et des inondations était à l'ordre du jour, avant le repas. Après un accueil par Tommy Leclercq, gouverneur du Hainaut, Liz Van Duin, du ministère des Infrastructures et de la Gestion de l'eau aux Pays-Bas, et Francis Personne, inspecteur général HDT-Hainaut Ingénierie technique, ont évoqué la problématique de la gestion de l'eau et des inondations. M. Personne a notamment parlé du projet "Naqia" en province de Hainaut, un programme pluriannuel qui a débuté en 2009 et qui propose une méthode pour la caractérisation des bassins hydrographiques et la réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations. "Nous n'avons pas attendu les malheureuses et exceptionnelles inondations de juillet 2021 pour lancer cette mobilisation. Le phénomène des inondations risque, malheureusement, de se reproduire beaucoup plus souvent et de façon beaucoup plus intense", a-t-il indiqué. Parmi les invités du jour, on notait, entre autres, le ministre wallon du Climat Philippe Henry, le météorologue David Dehenauw, Monseigneur Harpigny, évêque de Tournai, Céline Tellier, ministre de l'Environnement, le Prince et la Princesse de Chimay, Philippe Busquin, ministre d'Etat, ou encore Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, et Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe. (Belga)