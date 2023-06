Wimbledon - David Goffin obtient une wild-card et entre directement dans le tableau final

Goffin, qui fut quart de finaliste en 2019 (battu par Novak Djokovic) et 2021 (défaite en cinq sets contre Cameron Norrie) lors de ses deux dernières participations sur le gazon londonien, ne devra donc pas disputer les qualifications. Il avait disputé celles-ci une seule fois, en 2011, et été éliminé au 3e tour manquant l'accès au tableau final. Il disputera son 9e tournoi de Wimbledon cette année. Sa performance de l'an dernier ne lui avait alors rapporté aucun point puisque l'ATP avait refusé d'octroyer le moindre point en raison de l'exclusion par les organisateurs des joueurs et joueurs russes et bélarusses, à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Les autres premiers bénéficiaires d'une invitation dans le tableau final, chez les messieurs, sont tous Britanniques: Liam Broady, Arthur Ferry, Jan Choinsky, George Loffhagen et Ryan Peniston. Côté féminin, ce sont l'Américaine Venus Williams, lauréate à cinq reprises, l'Ukrainienne Elina Svitolina et les Britanniques Katie Boulter, Jodie Burrage, Harriet Dart, Katie Swan et Heather Watson qui bénéficie d'une invitation. Il reste deux wild-cards chez les hommes et une chez les femmes à attribuer. "The Championships", le tournoi de Wimbledon, se jouera du 3 au 16 ju!illet. (Belga)