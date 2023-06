WTA Gaiba - Yanina Wickmayer en quarts de finale en simple et en double

Wickmayer affontera pour une place dans le dernier carré l'Allemande Tatjana Maria, 66e mondiale et 1e tête de série de ce tournoi de préparation à Wimbledon. Wickmayer s'est aussi qualifiée pour les quarts du double mercredi. Le duo qu'elle forme avec la Néerlandaise Bibiane Schoofs a battu au 1er tour les Italiennes Nuria Brancaccio et Lucrezia Stefanini 5-7, 7-5, 10/6. Wickmayer et Schoofs, têtes de série N.2, affronteront pour une place en finale les Polonaises Weronika Falkowska et Katarzyna Piter. Il y a dix jours, Yanina Wickmayer avait remporté la victoire finale sur l'ITF W100 de Surbiton, en Grande-Bretagne après être sortie des qualifications. Elle a également soulevé le trophée cette année au W100 de Trnava en Slovaquie, et au W40 de Tallin en Estonie. (Belga)