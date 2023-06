Après la Belgique, l'imprimeur néerlandais Simian s'étend sur le marché français

Le groupe Simian, basé à Groningue dans le nord des Pays-Bas, a confirmé l'acquisition de Flyerzone.fr, jusqu'ici dans le giron de Grafenia. L'entreprise française conserve son nom, sa localisation et ses équipes, alors que Simian rapatrie la production à Groningue. Spécialisé dans l'impression de dépliants, papier lettre à entête, autocollants, cartes de visite, enveloppes, banderoles et bannières, le groupe compte 170 employés et 600.000 clients. La société néerlandaise a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros. En 2021, elle s'est installée en Belgique via sa marque Drukland.be pour devenir l'une des principales imprimeries du Benelux. "Il s'agit d'une nouvelle étape dans notre croissance en Europe. Nous espérons conquérir rapidement une belle part de marché en France", confie Wouter Haan, directeur général de Simian. "Nous n'excluons pas la possibilité de nous établir ensuite dans d'autres pays européens grâce à une stratégie de croissance externe sélective." (Belga)