Aux Etats-Unis, un bambin de 2 ans tue par balle sa mère, enceinte de 8 mois

Laura Ilg, âgée de 31 ans, a appelé les secours dans l'après-midi du 16 juin, expliquant avoir été touchée à son domicile de Norwalk par une balle tirée par son fils, a précisé le commissaire David Smith. "Elle a expliqué qu'elle était à 33 semaines de grossesse et que son enfant de 2 ans lui avait accidentellement tiré dans le dos avec une arme à feu", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision News 5 Cleveland. Malgré l'intervention rapide des secours, la jeune femme est décédée à l'hôpital et l'enfant qu'elle portait n'a pas pu être sauvé, a précisé le responsable de la police. Encore consciente à l'arrivée des policiers, elle avait expliqué que son fils avait réussi à pénétrer dans la chambre parentale, habituellement fermée à clé, alors qu'elle faisait une lessive, et avait commencé à jouer avec l'arme. La police a aussi retrouvé un pistolet de 9 mm sur la table de chevet ainsi que deux autres armes à feu chargées. Le mari de la victime, absent lors du drame, a indiqué à la police que les armes lui appartenaient. Cette tragédie est la dernière d'une longue série aux Etats-Unis, pays comptant 400 millions d'armes à feu pour quelque 330 millions d'habitants. En mars, une fille de 3 ans a accidentellement tué sa soeur de 4 ans avec un fusil, près de Houston (Texas). Environ 40% des ménages américains possèdent des armes à feu, selon le Pew Research Center. Et moins de la moitié de ces ménages conservent leurs armes de manière sécurisée, selon une étude de l'université Johns Hopkins University. (Belga)