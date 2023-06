Brésil: un avocat qui a défendu Lula va entrer à la Cour suprême

Par 58 voix pour et 18 contre, la chambre haute a validé la désignation du candidat nommé par Lula, à l'issue d'une audition marathon de huit heures devant les parlementaires. Au cours de celle-ci, M. Zanin a affirmé qu'il agirait au sein de la juridiction la plus élevée du pays "sans aucun lien de subordination" avec le président de gauche. "L'impartialité est pour moi fondamentale et est un élément structurel de la justice elle-même", a déclaré le juriste. M. Zanin pourra siéger à la Cour suprême jusqu'en 2050, conformément à une règle qui veut que les juges prennent leur retraite lorsqu'ils atteignent l'âge de 75 ans. Né à Piracicaba, dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est), M. Zanin, 47 ans, est un avocat spécialisé en droit civil et processuel. Il a acquis une grande notoriété en défendant Lula lors de ses procès liés au méga-scandale de corruption "Lavage-express". Il s'agit de la première nomination du président de gauche à la Cour suprême depuis le début de son troisième mandat, en janvier. Durant la campagne électorale face à son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, Lula avait pourtant affirmé à plusieurs reprises qu'il était contre le fait de nommer "des amis" à la Haute cour. "Je pense que les membres de la Cour suprême doivent être choisis pour leur compétence, pour leur CV, non par amitié", avait-il déclaré lors d'un débat sur la chaîne Bandeirantes. (Belga)