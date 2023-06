Championnat de Belgique de cyclisme - Remco Evenepoel "a pris trop de risques"

Evenepoel a rapidement enchaîné deux virages, à gauche puis à droite, mais est tombé. "Ma roue avant a dérapé et je me suis retrouvé dans le fossé" a-t-il indiqué une fois l'épreuve terminée. "J'ai pris le virage un peu trop vite. Je me sentais bien, j'avais confiance et j'étais prêt à prendre des risques dans les virages. C'était d'ailleurs le seul virage rapide du parcours, et c'est pourquoi j'y suis allé à fond. Mais c'était aussi le virage où le risque de chute était le plus élevé et j'ai un peu trop poussé. Je n'ai pas non plus réussi à freiner et j'ai glissé. C'est dommage". Le duel annoncé avec Wout Van Aert n'a donc finalement pas eu lieu, mais Evenepoel a tout donné pour terminer sur le podium : "Au premier point intermédiaire, on m'a dit que j'avais 50 secondes de retard. Ensuite, on m'a dit qu'une place sur le podium était encore possible et que je me rapprochais, mais je n'ai pas réussi à monter sur le podium. Dimanche, il y aura une nouvelle chance de titre. On doit conserver le maillot dans l'équipe et nous avons pour cela plusieurs cartes à jouer". (Belga)