Championnats de Belgique de cyclisme - "Mission réussie" pour Rune Herregodts, troisième du chrono

"J'avais débuté le chrono avec des ambitions de podium et j'ai pu les réaliser. Ma mission est réussie. J'avais prévu un podium un peu différent mais la deuxième place d'Alec Segaert n'est pas une surprise", a réagi Herregodts. Le coureur d'Intermarché-Circus-Wanty n'avait pourtant pas pris le départ du chrono dans les meilleures conditions. "Ma préparation n'était pas idéale. Après mon abandon au Dauphiné, je n'ai pas pu m'entraîner comme je le voulais. J'ai préféré miser sur ma fraîcheur et ça m'a réussi. Une place sur le podium qui donne à Herregodts de la confiance pour sa seconde partie de saison. "Je ne vais pas au Tour de France et je pars en stage d'altitude en Andorre. J'étais en bonne forme après mon stage en Norvège, j'espère que ce sera le cas aussi après l'Andorre. Mais d'abord, nous allons aider Gerben Thijssen à gagner la course en ligne dimanche", a conclu Herregodts. (Belga)